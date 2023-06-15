Ротенберг: арбитры должны бороться за футбол в целом, а не за одну конкретную команду

Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что для него самое главное — навести порядок в судействе в случае своего включения в исполком РФС.

«Для меня самое главное — навести порядок в работе арбитров. Без нормального, правильного судейства ни в одном виде спорта не получишь стопроцентно прозрачного результата. Я бы с удовольствием занялся данным направлением.

У нас проблема в том, что одни и те же действия арбитры по-разному трактуют. Одним дают красные карточки, другим — жёлтые, а третьим — вообще ничего. Хотя есть VAR, ракурсы с разных камер. Нужно, чтобы было больше спортивной составляющей, самой игры в футбол, а не придумывалось, как добиться наказания соперника.

Нужно сделать судьям достойную зарплату. Или, наоборот, наказывать рублём. Хотя это делается сейчас… Но они по пять матчей не работают, а потом возвращаются и творят то же самое. Здесь, конечно, надо думать. У арбитров в голове должно быть не только судейство, но и спорт. Они должны бороться за футбол в целом, а не за одну конкретную команду или тренера», — сказал Ротенберг в интервью RT.

Ранее Ротенберг рассказал о желании создать серию гонок на выносливость на одинаковых экземплярах машин.