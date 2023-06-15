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Менеджеру японского издательства вынесли приговор по делу о коррупции на Олимпиаде-2020

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Суд Токио приговорил бывшего менеджера издательства Kadokawa Маниву Кодзи к двум годам тюрьмы по делу о коррупции на Олимпиаде-2020.
Менеджеру японского издательства вынесли приговор по делу о коррупции на Олимпиаде-2020
  • Gettyimages.ru
  • © Stephen McCarthy

Как сообщает Reuters со ссылкой на Kyodo, Кодзи был обвинён в даче взятки члену оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси, который обвиняется в получении денег в обмен на помощь в предоставлении им рекламных и спонсорских контрактов на Олимпиаду.

Отмечается, что сумма взяток оценивается в 69 млн иен.

Ранее сообщалось, что обвиняемые по делу о коррупции на ОИ в Токио получили условные сроки.

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