Менеджеру японского издательства вынесли приговор по делу о коррупции на Олимпиаде-2020

Суд Токио приговорил бывшего менеджера издательства Kadokawa Маниву Кодзи к двум годам тюрьмы по делу о коррупции на Олимпиаде-2020.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Kyodo, Кодзи был обвинён в даче взятки члену оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси, который обвиняется в получении денег в обмен на помощь в предоставлении им рекламных и спонсорских контрактов на Олимпиаду.

Отмечается, что сумма взяток оценивается в 69 млн иен.

Ранее сообщалось, что обвиняемые по делу о коррупции на ОИ в Токио получили условные сроки.