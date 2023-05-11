Обвиняемые по делу о коррупции на ОИ в Токио получили условные сроки

Два японских бизнесмена были приговорены к условному тюремному заключению в деле о коррупции во время организации Олимпийских игр — 2020 в Токио.

По информации Associated Press, 64-летний бывший руководитель рекламного агентства ADK Holdings Сигэхару Хисамацу был приговорён к 18 месяцам условно. Его бывший помощник, 61-летний Тосиаки Тада, получил один год условного срока. Они были арестованы вместе с бывшим президентом ADK Синъити Уэно в октябре 2022 года.

В суде Уэно признал, что заплатил более $100 тыс. члену организационного комитета Олимпиады Харуюки Такахаси, которому предъявлено несколько отдельных обвинений во взяточничестве.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что бывшего главу японской компании AOKI Holdings Хиронори Аоки приговорили к условному сроку за взятки члену оргкомитета летних Олимпийских игр — 2020.