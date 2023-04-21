Экс-глава японской компании приговорён к условному сроку за взятки оргкомитету Олимпиады-2020

Бывшего главу японской компании AOKI Holdings Хиронори Аоки приговорили к условному сроку за взятки члену оргкомитета летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Харуюки Такахаси.

Как сообщает NHK, окружной суд Токио вынес приговоры трём топ-менеджерам AOKI Holdings, которая занимается производством деловой одежды.

По информации источника, экс-глава японской компании получил условный срок в 2,5 года, его брат и бывший вице-председатель совета Такахиса Аоки — в полтора года, экс-исполнительный директор Кацухиса Уэда — в один год год.

Отмечается, что член оргкомитета Олимпиады-2020 получил несколько выплат на общую сумму около 210 тысяч долларов для получение спонсорских контрактов во время соревнований.

Ранее президент одной из крупнейших в Японии рекламных компаний Dentsu Group Хироси Игараси заявил, что его холдинг причастен к сговору на тендерах по тестовым соревнованиям перед Играми в Токио.