В Японии признались в сговоре на тендерах перед Олимпийскими играми в Токио
- AFP
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Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
По информации источника, Игараси добровольно пришёл в прокуратуру Токио и ответил на вопросы следователей.
Отмечается, что компании Dentsu может быть предъявлено обвинение в нарушении антимонопольного законодательства.
Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что он не доверяет словам главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.