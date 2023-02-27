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В Японии признались в сговоре на тендерах перед Олимпийскими играми в Токио

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Президент одной из крупнейших в Японии рекламных компаний Dentsu Group Хироси Игараси заявил, что его холдинг причастен к сговору на тендерах по тестовым соревнованиям перед Олимпийскими играми в Токио в 2021 году.
В Японии признались в сговоре на тендерах перед Олимпийскими играми в Токио
  • AFP
  • © Yuichi YAMAZAKI

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

По информации источника, Игараси добровольно пришёл в прокуратуру Токио и ответил на вопросы следователей.

Отмечается, что компании Dentsu может быть предъявлено обвинение в нарушении антимонопольного законодательства.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что он не доверяет словам главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

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