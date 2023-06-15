Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: ждём Газизова в клубе

Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев высказался о возможном назначении в клуб экс-гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова.

«Могу подтвердить, что разговор с Шамилем Камиловичем был. Мы ждём Шамиля Газизова в клубе. Полная договорённость достигнута тогда, когда подписан договор. Сейчас речь идёт об устной договорённости. Мы переговорили и достигли договорённости», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Газизов работал в клубе из столицы Башкортостана с момента основания в 2010 году. Позже функционер исполнял обязанности на посту гендиректора красно-белых с лета по декабрь прошлого года. Спустя некоторое время он вернулся к должности гендиректора ФК «Уфа».

Уфимский клуб занял 16-е место и вылетел во Вторую лигу. В прошлом сезоне команда вылетела из высшего дивизиона.

Ранее Газизов заявил, что «Уфе» нужен тренер Колыванов.