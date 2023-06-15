Глава Футбольного союза ДНР рассказал о возрождении «Шахтёра»

Глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко рассказал о готовности «Шахтёра» выступать в профессиональных российских лигах.

«Понятно, что обсуждать это пока рано. Вы должны понимать, уровень футбола в республике любительский. Пока всё упирается в это. Денис Владимирович (Пушилин) выделил именно «Шахтёр», поскольку это бренд, который знают все болельщики. Клуб недавно был возрождён, но работы ещё непочатый край. Состав сформировали, однако будем объективны, он не соответствует уровню даже Второй лиги. Для начала необходимо серьёзно его усилить», — объяснил глава в интервью RT.

Ранее Павел Давыденко рассказал о проведении матчей в республике.