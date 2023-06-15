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ХК «Амур» объявил, что Тарасов скончался

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ХК «Амур» сообщил о гибели экс-нападающего хабаровского клуба Дмитрия Тарасова.

«Вчера в Хабаровске скоропостижно скончался воспитанник «Амура», лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева» Дмитрий Тарасов», — говорится в сообщении.

Ему было 44 года. Он завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Хоккеист в разные периоды карьеры выступал за «Амур», «Сибирь» и «Салават Юлаев».

Ранее сообщалось, что бывший хоккеист «Авангарда» Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни.

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