«Спартак» выступил с заявлением на фоне информации о возможном уходе Мележикова

В «Спартаке» высказались о возможных перестановках в клубе.

«В ближайшее время Совет директоров ФК «Спартак-Москва» подведёт итоги сезона-2022/2023 и сформулирует задачи на следующий сезон. В числе прочих будут рассмотрены и кадровые вопросы, в том числе касающиеся позиции генерального директора», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

По информации журналиста Ивана Карпова, руководство столичного клуба расторгло контракт со специалистом. В компании оценили работу специалиста как хорошую, но считают, что клубу нужно развиваться. Отмечается, что главным претендентом на должность гендира является Вадим Андреев из самарских «Крыльев Советов».

Ранее Мележиков не стал комментировать информацию об уходе из клуба.