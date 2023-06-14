Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Спартак» выступил с заявлением на фоне информации о возможном уходе Мележикова

Короткая ссылка
В «Спартаке» высказались о возможных перестановках в клубе.
«Спартак» выступил с заявлением на фоне информации о возможном уходе Мележикова
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В ближайшее время Совет директоров ФК «Спартак-Москва» подведёт итоги сезона-2022/2023 и сформулирует задачи на следующий сезон. В числе прочих будут рассмотрены и кадровые вопросы, в том числе касающиеся позиции генерального директора», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

По информации журналиста Ивана Карпова, руководство столичного клуба расторгло контракт со специалистом. В компании оценили работу специалиста как хорошую, но считают, что клубу нужно развиваться. Отмечается, что главным претендентом на должность гендира является Вадим Андреев из самарских «Крыльев Советов».

Ранее Мележиков не стал комментировать информацию об уходе из клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить