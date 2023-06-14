Санкт-петербургский «Зенит» сыграет летом с «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи» на Кубке PARI Премьер.

Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля.

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ). 11 июня «Фенербахче» обыграл «Истанбул Башакшехир» и в седьмой раз выиграл Кубок Турции. «Црвена Звезда» заняла первое место в таблице чемпионата Сербии с 81 очком. «Нефтчи» финишировал вторым в чемпионате Азербайджана.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв рассказал о подготовке к специальной акции в честь десятого чемпионства «Зенита».