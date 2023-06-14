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«Зенит» сыграет летом с «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи» на Кубке PARI Премьер

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Санкт-петербургский «Зенит» сыграет летом с «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи» на Кубке PARI Премьер.
«Зенит» сыграет летом с «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи» на Кубке PARI Премьер
  • © Кубок PARI Премьер

Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. 

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ). 11 июня «Фенербахче» обыграл «Истанбул Башакшехир» и в седьмой раз выиграл Кубок Турции. «Црвена Звезда» заняла первое место в таблице чемпионата Сербии с 81 очком. «Нефтчи» финишировал вторым в чемпионате Азербайджана. 

Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв рассказал о подготовке к специальной акции в честь десятого чемпионства «Зенита».

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