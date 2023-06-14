Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Генсек РФС Митрофанов сообщил о давлении на некоторые сборные по матчам с россиянами

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что некоторые футбольные сборные хотели бы провести товарищеские матчи с российской национальной командой, но испытывают давление в своих странах.
Генсек РФС Митрофанов сообщил о давлении на некоторые сборные по матчам с россиянами
  • РИА Новости

«В поиске возможных соперников мы исходим из этого — во-первых, какие команды свободны, во-вторых, у кого нет в это время товарищеских матчей. В-третьих, желание сыграть. Есть страны, которые говорят нет, на кого-то оказывается откровенное давление», — цитирует Митрофанова РИА Новости.

Сборная Камеруна отказалась от матча с командой России, который должен был пройти 15 июня. Позже было принято решение перенести сбор национальной команды с лета на осень.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Митрофанов ответил на вопрос, будет ли главный тренер «Ростова» Валерий Карпин совмещать посты после допуска к турнирам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить