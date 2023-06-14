Генсек РФС Митрофанов сообщил о давлении на некоторые сборные по матчам с россиянами

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что некоторые футбольные сборные хотели бы провести товарищеские матчи с российской национальной командой, но испытывают давление в своих странах.

«В поиске возможных соперников мы исходим из этого — во-первых, какие команды свободны, во-вторых, у кого нет в это время товарищеских матчей. В-третьих, желание сыграть. Есть страны, которые говорят нет, на кого-то оказывается откровенное давление», — цитирует Митрофанова РИА Новости.

Сборная Камеруна отказалась от матча с командой России, который должен был пройти 15 июня. Позже было принято решение перенести сбор национальной команды с лета на осень.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Митрофанов ответил на вопрос, будет ли главный тренер «Ростова» Валерий Карпин совмещать посты после допуска к турнирам.