Самарский футболист Березовский скончался во время матча любительской лиги

Капитан любительской команды «Хали-Гали» Глеб Березовский скончался во время матча в городе Тольятти.

«Скончался Глеб Березовский. О точных причинах смерти пока неизвестно. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье», — говорится в сообщении любительской Тольяттинской футбольной лиги.

29-летний футболист являлся капитаном любительской команды «Хали-Гали-ЭкспрессГрупп», сыграл 208 игр и забил 96 мячей. Его команда в первом дивизионе любительской Тольяттинской футбольной лиги заняла третье место в 2020 году, а также второе место во втором дивизионе любительской Тольяттинской мини-футбольной лиги в 2023 году.

Ранее игра чемпионата Аргентины по футболу была остановлена из-за смерти фаната.