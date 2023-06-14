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Самарский футболист Березовский скончался во время матча любительской лиги

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Капитан любительской команды «Хали-Гали» Глеб Березовский скончался во время матча в городе Тольятти.
Самарский футболист Березовский скончался во время матча любительской лиги
  • Gettyimages.ru
  • © Photo and Co

«Скончался Глеб Березовский. О точных причинах смерти пока неизвестно. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье», — говорится в сообщении любительской Тольяттинской футбольной лиги.

29-летний футболист являлся капитаном любительской команды «Хали-Гали-ЭкспрессГрупп», сыграл 208 игр и забил 96 мячей. Его команда в первом дивизионе любительской Тольяттинской футбольной лиги заняла третье место в 2020 году, а также второе место во втором дивизионе любительской Тольяттинской мини-футбольной лиги в 2023 году.

Ранее игра чемпионата Аргентины по футболу была остановлена из-за смерти фаната.

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