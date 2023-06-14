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Аленичев: проблемы Промеса с законом сказались на игре «Спартака»

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Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал причину спада в игре красно-белых.
Аленичев: проблемы Промеса с законом сказались на игре «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Это Промес. Когда он получил травму, «Спартак» не выглядел так ярко, как с ним. При этом Промес сам выглядел не на 100%, учитывая проблемы, которые у него есть за пределами поля. Это тоже сказывается на игре «Спартака», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне нидерландец забил 25 мячей и отдал десять результативных передач в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

30 мая Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина весом 1370 кг. Две партии наркотиков были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Промес намеревался выручить с партии кокаина €6 млн.

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