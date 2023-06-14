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Дани Алвес: моя невиновность будет доказана

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Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес высказался о судебном расследовании.
Дани Алвес: моя невиновность будет доказана
  • Gettyimages.ru
  • © Hector Vivas

«Только два человека знают, что произошло и чего не было. Я говорю правду. Моя невиновность будет доказана. Это были отношения по обоюдному согласию, мне никогда в голову не пришло бы склонить кого-либо к половому акту», — цитирует Алвеса Itatiaia.

39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в изнасиловании Алвеса подвергли травле в тюрьме.

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