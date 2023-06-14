Парижские студенты заявили, что узнали о выселении из общежитий ради Олимпиады из соцсетей

Некоторых студентов парижского региона Иль-де-Франс на время проведения летних Олимпийских игр выселят из общежитий из-за нехватки жилья для размещения персонала.

«Для Франции, которая претендует на то, что может организовать такое событие, как Олимпийские игры, не иметь возможности разместить людей и выставлять на улицу студентов просто недостойно. Это выявляет ее недееспособность», — цитирует главу студенческих профсоюзов Парижа Ричи Тибо РИА Новости.

Он также добавил, что о выселении студенты узнали из соцсетей.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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