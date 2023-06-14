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В Камеруне опровергли информацию, что матч с Россией был отменён из-за политики

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Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан ответил на вопрос об отмене товарищеского матча со сборной России.
В Камеруне опровергли информацию, что матч с Россией был отменён из-за политики
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«Матч был отменён из-за решения правительства Камеруна? Нет, была другая причина. После товарищеской игры с Мексикой нашей команде нужно прояснить кое-что очень важное и усердно подготовиться к более статусным матчам», — цитирует Джунана Sport24.

Сборная Камеруна отказалась от матча с командой России, который должен был пройти 15 июня. Позже было принято решение перенести сбор национальной команды с лета на осень.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что сложности в переговорах по матчам сборной связаны с внешней политикой.

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