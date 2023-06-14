Джорджевич: раньше думал о получении российского паспорта, но сейчас не надо

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич ответил на вопрос о желании получить российский паспорт.

«Хотел ли получить российский паспорт? Сейчас не надо. Когда-то раньше я думал об этом, когда лимит был жёсткий. Но тогда я ещё не играл в сборной Черногории. А сейчас нет смысла», — цитирует Джорджевича «РБ Спорт».

Игрок в прошедшем сезоне провёл 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня.

Ранее Игорь Глушевич, агент Джорджевича, высказался о ситуации с контрактом своего клиента.