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Агент Джорджевича: мы отклонили предложение «Сочи», к Луке отнеслись без уважения

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Агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич высказался о ситуации с контрактом своего клиента.
Агент Джорджевича: мы отклонили предложение «Сочи», к Луке отнеслись без уважения
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Сочи» сделал предложение, которое не было принято. К Луке отнеслись без уважения, и я отклонил данное предложение. Вопрос в низкой зарплате? Да. Есть ли у Луки другие предложения? Да», — цитирует Глушевича «РБ Спорт».

Джорджевич в текущем сезоне провёл 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. 

Напомним, что футболист травмировался в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что вратарь Николай Заболотный, защитник Тимофей Маргасов и нападающий Никита Бурмистров продлили контракты с «Сочи».

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