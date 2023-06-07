Агент Джорджевича: мы отклонили предложение «Сочи», к Луке отнеслись без уважения

Агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич высказался о ситуации с контрактом своего клиента.

«Сочи» сделал предложение, которое не было принято. К Луке отнеслись без уважения, и я отклонил данное предложение. Вопрос в низкой зарплате? Да. Есть ли у Луки другие предложения? Да», — цитирует Глушевича «РБ Спорт».

Джорджевич в текущем сезоне провёл 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что футболист травмировался в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что вратарь Николай Заболотный, защитник Тимофей Маргасов и нападающий Никита Бурмистров продлили контракты с «Сочи».