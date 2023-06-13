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Шестеро россиян выступят на ЧЕ по фехтованию в Болгарии в нейтральном статусе

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Шестеро российских спортсменов примут участие в личных соревнованиях чемпионата Европы по фехтованию в нейтральном статусе.
Шестеро россиян выступят на ЧЕ по фехтованию в Болгарии в нейтральном статусе
  • Gettyimages.ru

В соревнованиях выступят шпажисты Яна Бекмурзова, Артём Саркисян, Полина Хаертдинова и саблисты Валерия Кобзева, Алёна Лисина и Анна Смирнова, сообщается на официальном сайте Федерации фехтования России (ФФР).

Турнир пройдёт с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. 

Международная федерация фехтования (FIE) после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) допустила 17 россиян к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Эти спортсмены смогут принять участие в квалификационных стартах на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее российский саблист Дмитрий Даниленко рассказал, почему не стал принимать условия МОК по допуску российских спортсменов к участию в соревнованиях.

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