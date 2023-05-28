Саблист Даниленко отказался от нейтрального статуса и не примет участия в соревнованиях FIE

Российский фехтовальщик на саблях Дмитрий Даниленко рассказал, почему не стал принимать условия Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов к участию в соревнованиях.

«Несправедливо, что одних пускают, других — нет, вносят раздор в команду. Считаю, что это неправильно, даже несмотря на то, что у меня есть допуск. Фактически мы должны отказаться от Родины, на таких условиях это недопустимо», — цитирует 27-летнего Даниленко ТАСС.

Международная федерация фехтования (FIE) после рекомендаций МОК допустила 17 россиян к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Эти спортсмены смогут принять участие в квалификационных стартах на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

При этом в список не вошёл ни один призёр Игр-2020. В Токио россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

Ранее 12-кратный чемпион Европы по фехтованию Алексей Якименко назвал талантливых фехтовальщиц, которые могут побороться за медали на Олимпиаде-2024.