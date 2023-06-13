Источник: двое задержанных по делу об избиении баскетболиста Шведа оказались на свободе
- РИА Новости
По информации SHOT, братьев Амирслановых на днях заметили на улицах Москвы. Младший из них, Рамзин, 13 июня улетел в Баку.
Напомним, что Князь и Рамзин Амирслановы, Глеб Писарев и Юсуф Мирашуров должны были находиться в московском изоляторе до начала июля.
2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице.
После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее Швед высказался о своём восстановлении после избиения в Москве.