Источник: двое задержанных по делу об избиении баскетболиста Шведа оказались на свободе

Братьев Рамзина и Князя Амирслановых, которых суд отправил в СИЗО до 2 июля за избиение баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в Москве, заметили гуляющими по центру столицы.

По информации SHOT, братьев Амирслановых на днях заметили на улицах Москвы. Младший из них, Рамзин, 13 июня улетел в Баку.

Напомним, что Князь и Рамзин Амирслановы, Глеб Писарев и Юсуф Мирашуров должны были находиться в московском изоляторе до начала июля.

2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее Швед высказался о своём восстановлении после избиения в Москве.