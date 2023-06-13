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Источник: двое задержанных по делу об избиении баскетболиста Шведа оказались на свободе

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Братьев Рамзина и Князя Амирслановых, которых суд отправил в СИЗО до 2 июля за избиение баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в Москве, заметили гуляющими по центру столицы.
Источник: двое задержанных по делу об избиении баскетболиста Шведа оказались на свободе
  • РИА Новости

По информации SHOT, братьев Амирслановых на днях заметили на улицах Москвы. Младший из них, Рамзин, 13 июня улетел в Баку. 

Напомним, что Князь и Рамзин Амирслановы, Глеб Писарев и Юсуф Мирашуров должны были находиться в московском изоляторе до начала июля. 

2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому. 

Ранее Швед высказался о своём восстановлении после избиения в Москве.

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