Чемпионка России по борьбе Стародубцева награждена медалью «За спасение погибавших»
- РИА Новости
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Стародубцеву Алёну», — говорится в тексте указа президента РФ Владимира Путина на официальном интернет-портале правовой информации.
Россиянка является серебряным призёром чемпионата Европы и двукратным серебряным призёром Кубка мира. Также Стародубцева является спортсменом-инструктором «Спортивной школы олимпийского резерва имени Б. Х. Сайтиева» в Красноярском крае.
Ранее главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов был награждён орденом Александра Невского.