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Чемпионка России по борьбе Стародубцева награждена медалью «За спасение погибавших»

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Чемпионка России по вольной борьбе Алёна Стародубцева награждена медалью «За спасение погибавших».
Чемпионка России по борьбе Стародубцева награждена медалью «За спасение погибавших»
  • РИА Новости

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Стародубцеву Алёну», — говорится в тексте указа президента РФ Владимира Путина на официальном интернет-портале правовой информации.

Россиянка является серебряным призёром чемпионата Европы и двукратным серебряным призёром Кубка мира. Также Стародубцева является спортсменом-инструктором «Спортивной школы олимпийского резерва имени Б. Х. Сайтиева» в Красноярском крае.

Ранее главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов был награждён орденом Александра Невского.

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