Моисеева объяснила, почему в российском спорте никогда не сработает китайская модель

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева ответила на вопрос, может ли китайский проект подготовки спортсменов стать реальным в России.

«Не думаю. Для этого нам пришлось бы делать расширенную селекцию, массово отбирать тех, кто потенциально способен стать чемпионом, сажать этих детей на круглогодичную подготовку, направленную на то, чтобы через восемь лет показать выдающийся результат. Но, к сожалению, мир сейчас стал абсолютно другим. Мало кто пойдёт на то, чтобы отдать своего ребёнка в руки специалистов, которые будут производить спортивную супермашину.

Как это на самом деле до сих пор происходит в Китае? Они забирают детей в спортивные интернаты в пяти-шестилетнем возрасте, дети там тренируются, учатся, видят своих родителей в лучшем случае один раз в год. То есть вся система направлена на то, чтобы спортсмен, которого довели до олимпийской сборной, боролся за то, чтобы выиграть золотую медаль. К сожалению (или к счастью), у нас в стране это не является единственной целью спорта», — заявила Моисеева в интервью RT.

Ранее Моисеева сравнила прыжки в воду с биатлоном.