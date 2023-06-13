Карпин — о словесной пикировке Генича с «Ростовом»: Костю бомбануло на ровном месте

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что у него нет никакого конфликта с известным спортивным комментатором Константином Геничем.

«Это эмоции. Костя — слишком эмоциональный человек. Но потом всегда извиняется. У Кости комментарии игр тоже эмоциональные, поэтому он и лучший комментатор. Его бомбануло на ровном месте, хотя вся ситуация выеденного яйца не стоит», — цитирует Карпина Sport24.

Генич и представители «Ростова» начали обмениваться колкостями в социальных сетях после обвинений комментатора в пристрастиях к московскому «Спартаку» во время трансляции матча команд в чемпионате России.

Ранее Генич назвал поведение Александра Соболева в столичном дерби аморальным.