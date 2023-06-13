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Чемпион мира по пауэрлифтингу Бархатов погиб в зоне СВО

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Ушёл из жизни пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов.
Чемпион мира по пауэрлифтингу Бархатов погиб в зоне СВО
  • РИА Новости

Российский спортсмен погиб в зоне специальной военной операции (СВО) в возрасте 41 года, сообщает пресс-служба Федерации пауэрлифтинга Красноярского края.

Помимо пяти золотых медалей первенства планет, в коллекции атлета две победы на чемпионате Европы и семь — на чемпионате России.

Бархатов до отправки в зону СВО отбывал шестилетний срок в колонии строгого режима по уголовному делу о получении взяток и легализации преступных доходов.

Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев рассказал о своих ощущениях в зоне СВО.

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