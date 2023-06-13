Два гола Миранчука претендуют на звание лучшего в сезоне у «Торино»
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Два гола Алексея Миранчука попали в шорт-лист, сообщает пресс-служба туринского клуба.
В номинации принимают участие голы полузащитника сборной России в ворота «Вероны» в матче 16-го тура чемпионата Италии и «Фиорентины» во встрече 19-го тура.
Победитель конкурса будет определён путём голосования болельщиков.
В прошедшем сезоне 27‑летний россиянин забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 31 матче за туринцев. Права на хавбека принадлежат клубу из Бергамо.
Ранее агент Миранчука сообщил о переговорах «Торино» и «Аталанты» по поводу трансфера игрока.