Карреньо: ПСЖ намерен продать Мбаппе, но переход игрока в «Реал» исключён

«Пари Сен-Жермен» не хочет, чтобы нападающий команды Килиан Мбаппе перешёл в мадридский «Реал».

По информации журналиста Ману Карреньо, парижский клуб действительно собирается выставить игрока на трансфер. Но при этом не хочет, чтобы футболист перешёл в «Реал».

12 июня стало известно, что Мбаппе отправил письмо клубу о решении не активировать опцию продления контракта до 2025 года.

Парижский клуб стал чемпионом Франции сезона-2022/23. Форвард одержал победу в гонке бомбардиров (29 голов). Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Флорентино Перес заявил, что «Реал» подпишет Мбаппе, но не в этом году.