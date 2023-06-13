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Карреньо: ПСЖ намерен продать Мбаппе, но переход игрока в «Реал» исключён

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«Пари Сен-Жермен» не хочет, чтобы нападающий команды Килиан Мбаппе перешёл в мадридский «Реал».
Карреньо: ПСЖ намерен продать Мбаппе, но переход игрока в «Реал» исключён
  • Gettyimages.ru

По информации журналиста Ману Карреньо, парижский клуб действительно собирается выставить игрока на трансфер. Но при этом не хочет, чтобы футболист перешёл в «Реал».

12 июня стало известно, что Мбаппе отправил письмо клубу о решении не активировать опцию продления контракта до 2025 года.

Парижский клуб стал чемпионом Франции сезона-2022/23. Форвард одержал победу в гонке бомбардиров (29 голов). Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Флорентино Перес заявил, что «Реал» подпишет Мбаппе, но не в этом году.

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