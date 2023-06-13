Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мойзес объяснил свой незабитый пенальти в финале Кубка с «Краснодаром»

Короткая ссылка
Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал промах в серии послематчевых пенальти в финале Кубка России с «Краснодаром».
Мойзес объяснил свой незабитый пенальти в финале Кубка с «Краснодаром»
  • Gettyimages.ru

«Мой незабитый пенальти? Я всегда говорю: тот, кто выходит на поле, либо забьёт, либо нет. Я не забил. Но необходимо держать голову холодной. Даже если бы мы не стали обладателями Кубка, я бы продолжил свою карьеру с честью», — цитирует игрока «Чемпионат».

ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Мойзес допустил единственный промах в составе армейской команды.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб поставит памятник вратарю команды Игорю Акинфееву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить