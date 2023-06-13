Мойзес объяснил свой незабитый пенальти в финале Кубка с «Краснодаром»
- Gettyimages.ru
«Мой незабитый пенальти? Я всегда говорю: тот, кто выходит на поле, либо забьёт, либо нет. Я не забил. Но необходимо держать голову холодной. Даже если бы мы не стали обладателями Кубка, я бы продолжил свою карьеру с честью», — цитирует игрока «Чемпионат».
ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Мойзес допустил единственный промах в составе армейской команды.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб поставит памятник вратарю команды Игорю Акинфееву.