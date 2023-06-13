Зидан: на моём месте логично думать о работе со сборной Франции, но сейчас не тот момент

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил о желании возглавить сборную Франции в будущем.

«Я часто говорил, что когда ты играл за сборную Франции как футболист, а потом становишься тренером, то логично будет подумать о том, чтобы возглавить национальную команду. Но сейчас не тот момент. Хотя я всегда был амбициозным и верил в себя», — цитирует Зидана GQ.

В тренерской карьере француза значится только «Реал». Зидан тренировал его с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался от предложения возглавить ПСЖ.