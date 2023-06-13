The Guardian: «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время будет продан банкиру из Катара

У футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в скором времени появится новый владелец.

По информации The Guardian, семья Глейзер приняла решение продать клуб катарскому шейху Джассиму бен Хамаду Аль Тани.

Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Семья Глейзер приобрела «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за £790 млн. В ноябре 2022 года она объявила о продаже клуба. В настоящий момент сумма сделки по продаже клуба может составить от £5 млрд до £9 млрд.

Ранее Дмитрий Губерниев в прямом эфире поздравил «Манчестер Юнайтед» с победой в Лиге чемпионов.