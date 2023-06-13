Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

The Guardian: «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время будет продан банкиру из Катара

Короткая ссылка
У футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в скором времени появится новый владелец.
The Guardian: «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время будет продан банкиру из Катара
  • Gettyimages.ru

По информации The Guardian, семья Глейзер приняла решение продать клуб катарскому шейху Джассиму бен Хамаду Аль Тани.

Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Семья Глейзер приобрела «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за £790 млн. В ноябре 2022 года она объявила о продаже клуба. В настоящий момент сумма сделки по продаже клуба может составить от £5 млрд до £9 млрд.

Ранее Дмитрий Губерниев в прямом эфире поздравил «Манчестер Юнайтед» с победой в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить