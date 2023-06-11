Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Губерниев в прямом эфире поздравил «Манчестер Юнайтед» с победой в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Телеведущий Дмитрий Губерниев сам отреагировал на свою ошибку в прямом эфире после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов УЕФА.
Губерниев в прямом эфире поздравил «Манчестер Юнайтед» с победой в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«Лучшие оговорки в прямом эфире — когда и ты, и гости их не замечают! Но Том Джонс заметил, правда после эфира», — написал Губерниев в Telegram-канале.

«Поздравляем «Манчестер Юнайтед», друзья!» — сказал телеведущий в прямом эфире.

В финальном матче подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Интер» со счётом 1:0. Таким образом, «Ман Сити» впервые в своей истории стал победителем турнира.

Ранее сообщалось, что Англия сократила отставание от Испании по победам команд в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить