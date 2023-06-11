Губерниев в прямом эфире поздравил «Манчестер Юнайтед» с победой в Лиге чемпионов

Телеведущий Дмитрий Губерниев сам отреагировал на свою ошибку в прямом эфире после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов УЕФА.

«Лучшие оговорки в прямом эфире — когда и ты, и гости их не замечают! Но Том Джонс заметил, правда после эфира», — написал Губерниев в Telegram-канале.

«Поздравляем «Манчестер Юнайтед», друзья!» — сказал телеведущий в прямом эфире.

В финальном матче подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Интер» со счётом 1:0. Таким образом, «Ман Сити» впервые в своей истории стал победителем турнира.

Ранее сообщалось, что Англия сократила отставание от Испании по победам команд в Лиге чемпионов.