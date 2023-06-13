ТАСС: протезирование Костомарова начнётся через две-три недели

Стало известно, когда олимпийский чемпион Роман Костомаров пройдёт протезирование.

«Настроение у него нормальное. Сейчас Роман проходит реабилитацию после всех подготовительных мероприятий к протезированию, оно начнётся через две-три недели», — сообщил ТАСС источник.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Илья Авербух призывал болельщиков не верить информации инсайдеров о состоянии Костомарова.