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Трансферная стоимость Роналду упала до €15 млн

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Трансферная стоимость нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду упала до €15 млн.
Трансферная стоимость Роналду упала до €15 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Transfermarkt.

Цена Роналду по сравнению с предыдущей версией рейтинга уменьшилась на €5 млн.

Роналду сохранил статус самого дорогого футболиста чемпионата Саудовской Аравии, но теперь делит первое место с товарищем по команде Талиской.

В прошедшем сезоне Роналду забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

Его контракт с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее нападающий «Аль-Насра» Абдуррахман Гариб заявил, что Роналду приезжает на тренировки раньше многих игроков.

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