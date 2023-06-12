Трансферная стоимость Роналду упала до €15 млн
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Transfermarkt.
Цена Роналду по сравнению с предыдущей версией рейтинга уменьшилась на €5 млн.
Роналду сохранил статус самого дорогого футболиста чемпионата Саудовской Аравии, но теперь делит первое место с товарищем по команде Талиской.
В прошедшем сезоне Роналду забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.
Его контракт с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее нападающий «Аль-Насра» Абдуррахман Гариб заявил, что Роналду приезжает на тренировки раньше многих игроков.