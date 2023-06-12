Чичерова призвала не осуждать спортсменов, согласившихся на нейтральный флаг
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«Нельзя отнимать у спортсменов олимпийскую мечту. Осуждать его за желание поехать на соревнования в таких условиях ни в коем случае нельзя», — приводит слова Чичеровой ТАСС.
28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Ранее сообщалось, что российских скалолазов допустят до международных соревнований с 2024 года.