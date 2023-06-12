Чичерова призвала не осуждать спортсменов, согласившихся на нейтральный флаг

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова призвала не осуждать спортсменов за решение выступать в нейтральном статусе.

«Нельзя отнимать у спортсменов олимпийскую мечту. Осуждать его за желание поехать на соревнования в таких условиях ни в коем случае нельзя», — приводит слова Чичеровой ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что российских скалолазов допустят до международных соревнований с 2024 года.