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Гимнастка Крамаренко назвала Набабкина, Заболотного и Акинфеева своими любимыми футболистами ЦСКА

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Один из лидеров сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко назвала своих любимых футболистов из столичного ЦСКА.
Гимнастка Крамаренко назвала Набабкина, Заболотного и Акинфеева своими любимыми футболистами ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Победа над «Краснодаром» в Кубке — пока самое яркое событие для меня. Мои любимые футболисты — Кирилл Набабкин, Антон Заболотный и, конечно же, Игорь Акинфеев. Он как спортсмен безумно трудолюбивый», — цитирует Крамаренко Metaratings.

Гимнастка является дочерью вратаря армейцев Дмитрия Крамаренко.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал, кем видит Акинфеева по окончании футбольной карьеры.

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