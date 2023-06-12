La Vanguardia: Алвесу вновь отказали в освобождении из тюрьмы под залог

Суд отказал бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу в освобождении из тюрьмы под залог.

Как сообщает La Vanguardia, суд Барселоны отклонил апелляцию адвокатов игрока из-за риска бегства.

39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в изнасиловании Алвеса подвергли травле в тюрьме.