Камельзон: российская школа тенниса является номером один в мире на сегодняшний день

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высоко оценил уровень отечественной теннисной школы после завершения Открытого чемпионата Франции.

«Наши дети здорово выступили во Франции, они и в Австралии играли хорошо. На сегодняшний день российская школа тенниса является номером один в мире. У нас много приличных тренеров, поэтому все наши победы закономерны», — цитирует Камельзона ТАСС.

Мирра Андреева завершила выступление на своём дебютном взрослом турнире Большого шлема, проиграв в третьем круге «Ролан Гаррос» шестой ракетке мира американке Кори Гауфф. Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Андреева стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Алина Корнеева победила на юниорском «Ролан Гаррос».

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев призвал отечественные СМИ быть сдержаннее при публикации материалов восторженного тона о юных российских теннисистках Алине Корнеевой и Мирре Андреевой.