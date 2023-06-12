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Камельзон: российская школа тенниса является номером один в мире на сегодняшний день

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высоко оценил уровень отечественной теннисной школы после завершения Открытого чемпионата Франции.
Камельзон: российская школа тенниса является номером один в мире на сегодняшний день
  • Gettyimages.ru

«Наши дети здорово выступили во Франции, они и в Австралии играли хорошо. На сегодняшний день российская школа тенниса является номером один в мире. У нас много приличных тренеров, поэтому все наши победы закономерны», — цитирует Камельзона ТАСС.

Мирра Андреева завершила выступление на своём дебютном взрослом турнире Большого шлема, проиграв в третьем круге «Ролан Гаррос» шестой ракетке мира американке Кори Гауфф. Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Андреева стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Алина Корнеева победила на юниорском «Ролан Гаррос».

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев призвал отечественные СМИ быть сдержаннее при публикации материалов восторженного тона о юных российских теннисистках Алине Корнеевой и Мирре Андреевой.

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