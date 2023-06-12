Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Тарпищев: СМИ губят Корнееву и Андрееву, вредят им и их психологии

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев призвал отечественные СМИ быть сдержаннее при публикации материалов восторженного тона о юных российских теннисистках Алине Корнеевой и Мирры Андреевой.
Тарпищев: СМИ губят Корнееву и Андрееву, вредят им и их психологии
  • РИА Новости

«СМИ их губят, думают, что они должны кого-то обыграть. Нет, они должны играть в своё удовольствие. То, что мы делаем в прессе вокруг них, хвалим, превозносим — это идет во вред им и их психологии», — цитирует Тарпищева Sport24.

Андреева завершила выступление на своём дебютном взрослом турнире Большого шлема, проиграв в третьем круге «Ролан Гаррос» шестой ракетке мира американке Кори Гауфф. Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Андреева стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Корнеева же победила на юниорском «Ролан Гаррос».

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков сравнил российских теннисисток — 16-летнюю Мирру Андрееву и 15-летнюю Алину Корнееву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить