Тарпищев: СМИ губят Корнееву и Андрееву, вредят им и их психологии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев призвал отечественные СМИ быть сдержаннее при публикации материалов восторженного тона о юных российских теннисистках Алине Корнеевой и Мирры Андреевой.

«СМИ их губят, думают, что они должны кого-то обыграть. Нет, они должны играть в своё удовольствие. То, что мы делаем в прессе вокруг них, хвалим, превозносим — это идет во вред им и их психологии», — цитирует Тарпищева Sport24.

Андреева завершила выступление на своём дебютном взрослом турнире Большого шлема, проиграв в третьем круге «Ролан Гаррос» шестой ракетке мира американке Кори Гауфф. Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Андреева стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Корнеева же победила на юниорском «Ролан Гаррос».

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков сравнил российских теннисисток — 16-летнюю Мирру Андрееву и 15-летнюю Алину Корнееву.