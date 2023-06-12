Свищёв: мы с вами понимаем, что дело Валиевой полностью сфабриковано

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова первого президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дика Паунда о ситуации между Международным олимпийским комитетом (МОК) и фигуристкой Камилой Валиевой.

«Мы с вами понимаем, что дело Валиевой полностью сфабриковано. Безосновательно наезжать на одну из самых талантливых спортсменок современности», — приводит слова Свищёва РИА Новости.

После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Паунд заявил, что Бах не пытается найти золотую середину в ситуации с Россией.