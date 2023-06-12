Кучаев: серебряные медали в чемпионате плюс Кубок — вполне приемлемый итог сезона

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал победу в суперфинале Кубка России против «Краснодара».

«Серебряные медали в чемпионате плюс Кубок — вполне приемлемый итог сезона, хотя, разумеется, всегда хочется большего. Поздравляю всех наших болельщиков с этой победой! Для меня самое главное — играть и приносить пользу команде», — цитирует Кучаева «Спорт-Экспресс».

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своих подопечных в Кубке России.