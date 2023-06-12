Федотов: Господь Бог дал ЦСКА выиграть Кубок России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своих подопечных в Кубке России.

«Каждый день счастливый, когда ты соприкасаешься с футболом. А трофей Кубка — венец. Это титул, который мы выиграли все вместе: армия болельщиков, клуб во главе с нашим руководством. Мы к этому стремились, Господь Бог дал нам этот трофей», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил игру Акинфеева в суперфинале Кубка России.