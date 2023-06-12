Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Федотов: Господь Бог дал ЦСКА выиграть Кубок России

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своих подопечных в Кубке России.
Федотов: Господь Бог дал ЦСКА выиграть Кубок России
  • РИА Новости

«Каждый день счастливый, когда ты соприкасаешься с футболом. А трофей Кубка — венец. Это титул, который мы выиграли все вместе: армия болельщиков, клуб во главе с нашим руководством. Мы к этому стремились, Господь Бог дал нам этот трофей», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил игру Акинфеева в суперфинале Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить