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Актриса Робертс поздравила Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов

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Актриса Джулия Робертс направила поздравление главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле.
Актриса Робертс поздравила Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов
  • Gettyimages.ru

«Поздравляю Пепа Гвардиолу с тем, что он привёл свою команду к победе в Лиге чемпионов», — написала актриса в социальных сетях.

Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Родри забил победный мяч на 68-й минуте игры. 

52-летний специалист 21 декабря продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года. Под его руководством английский клуб выиграл 23 трофея, среди которых пять побед в Английской премьер-лиге (АПЛ), пять Суперкубков Англии, один Кубок Англии, пять Кубков футбольной лиги и один титул Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может возглавить сборную после периода в «Манчестер Сити».

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