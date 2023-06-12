The Guardian: Гвардиола может возглавить сборную после периода в «Манчестер Сити»
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По информации The Guardian, испанский специалист может продолжить тренерскую карьеру в сборной.
52-летний специалист 21 декабря продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года. Под его руководством английский клуб выиграл 23 трофея, среди которых пять побед в Английской премьер-лиге (АПЛ), пять Суперкубков Англии, один Кубок Англии, пять Кубков футбольной лиги и один титул Лиги чемпионов.
Ранее стала известна дата чемпионского парада «Манчестер Сити» после оформления требла в сезоне-2022/23.