Агент Васина не исключил возвращения защитника в РПЛ

Арсен Минасов, агент защитника «Кайрата» Виктора Васина, высказался о будущем своего клиента.

«Возможно. Всё зависит от предложения», — приводит слова Минасова Metaratings.

33-летний Васин выступал за ЦСКА с 2011 года. С армейцами он трижды выигрывал чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок страны. В «Кайрат» Васин перешёл в феврале 2022 года. Его действующее соглашение с казахстанским клубом рассчитано до конца 2023 года.

Ранее бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об игре вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче суперфинала Кубка России с «Краснодаром».