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Агент Васина не исключил возвращения защитника в РПЛ

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Арсен Минасов, агент защитника «Кайрата» Виктора Васина, высказался о будущем своего клиента.
Агент Васина не исключил возвращения защитника в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Возможно. Всё зависит от предложения», — приводит слова Минасова Metaratings.

33-летний Васин выступал за ЦСКА с 2011 года. С армейцами он трижды выигрывал чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок страны. В «Кайрат» Васин перешёл в феврале 2022 года. Его действующее соглашение с казахстанским клубом рассчитано до конца 2023 года. 

Ранее бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об игре вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче суперфинала Кубка России с «Краснодаром».

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