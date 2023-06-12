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Карякин: в ДНР и ЛНР люди хотят мира и быть с Россией

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что в ДНР и ЛНР люди хотят быть с Россией.
Карякин: в ДНР и ЛНР люди хотят мира и быть с Россией
  • РИА Новости

«Я считаю, что очень важно быть по возможности на передовой, ведь там такие же люди, как и мы. Они очень здорово заряжены, очень хорошо настроены, но многие находятся там долго, им нужна поддержка. Был рад помочь нашим ребятам. В чём прелесть шахмат — они доступны для любого возраста. И я вижу, что военные в шахматах придерживаются определённой стратегии, там нет бездумных ходов», — приводит слова шахматиста РИА Новости.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ отстраняла россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября 2022 года.

30 мая Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о включении Карякина в число участников Кубка мира. Гроссмейстер получил приглашение, так как квалифицировался на турнир по итогам Кубка мира 2021 года. Позже шахматист отказался.

Ранее Карякин сообщил, что не простил бы себе участие в Кубке мира без флага страны.

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