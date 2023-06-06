Карякин сообщил, что не простил бы себе участие в Кубке мира без флага страны

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что не простил бы себе участие в Кубке мира без национальной символики страны.

«Определённые колебания по участию в Кубке мира были, но свою позицию я занял, решение принял. Идти против своих принципов, я считаю, — не позволит достигнуть успехов ни за доской, ни вне её. Главное, я сам бы себя не простил, если бы пошёл против своих принципов», — цитирует Карякина ТАСС.

Из-за санкций организации россияне выступают на соревнованиях под эгидой организации и в нейтральном статусе.

30 мая Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о включении Карякина в число участников Кубка мира. Гроссмейстер получил приглашение, так как квалифицировался на турнир по итогам Кубка мира 2021 года. Позже Карякин отказался от участия в турнире.

Ранее почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов высказал мнение, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) занимается глупостью, запрещая российским спортсменам выступать под флагом своей страны.