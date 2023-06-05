Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Карпов: ФИДЕ занимается глупостью, запрещая россиянам играть под флагом своей страны

Короткая ссылка
Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов высказал мнение, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) занимается глупостью, запрещая российским спортсменам выступать под флагом своей страны.
Карпов: ФИДЕ занимается глупостью, запрещая россиянам играть под флагом своей страны
  • РИА Новости

«Карякин давно озвучил свою позицию: не выступать на турнирах без флага России. Это не стало сюрпризом и новостью. Но ФИДЕ занимается глупостью, и всё», — цитирует Карпова ТАСС.

Из-за санкций организации россияне выступают на соревнованиях под эгидой организации и в нейтральном статусе.

30 мая Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о включении Карякина в число участников Кубка мира. Гроссмейстер получил приглашение, так как квалифицировался на турнир по итогам Кубка мира 2021 года. Позже Карякин отказался от участия в турнире.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Ягудин и гроссмейстер Карякин примут участие в забеге на Никольской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить