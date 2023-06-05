Карпов: ФИДЕ занимается глупостью, запрещая россиянам играть под флагом своей страны
- РИА Новости
«Карякин давно озвучил свою позицию: не выступать на турнирах без флага России. Это не стало сюрпризом и новостью. Но ФИДЕ занимается глупостью, и всё», — цитирует Карпова ТАСС.
Из-за санкций организации россияне выступают на соревнованиях под эгидой организации и в нейтральном статусе.
30 мая Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о включении Карякина в число участников Кубка мира. Гроссмейстер получил приглашение, так как квалифицировался на турнир по итогам Кубка мира 2021 года. Позже Карякин отказался от участия в турнире.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Ягудин и гроссмейстер Карякин примут участие в забеге на Никольской.