Карпов: ФИДЕ занимается глупостью, запрещая россиянам играть под флагом своей страны

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов высказал мнение, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) занимается глупостью, запрещая российским спортсменам выступать под флагом своей страны.

«Карякин давно озвучил свою позицию: не выступать на турнирах без флага России. Это не стало сюрпризом и новостью. Но ФИДЕ занимается глупостью, и всё», — цитирует Карпова ТАСС.

Из-за санкций организации россияне выступают на соревнованиях под эгидой организации и в нейтральном статусе.

30 мая Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о включении Карякина в число участников Кубка мира. Гроссмейстер получил приглашение, так как квалифицировался на турнир по итогам Кубка мира 2021 года. Позже Карякин отказался от участия в турнире.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Ягудин и гроссмейстер Карякин примут участие в забеге на Никольской.