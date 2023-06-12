Карраскаль назвал очень важной победу ЦСКА в Кубке России по футболу

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о победе в Кубке России.

«Очень важен Кубок России. Такое счастье завоевать первый трофей на поле и разделить это с товарищами по команде. Я очень счастлив, мы отметим эту победу все вместе. Это очень важная победа для меня», — цитирует Карраскаля ТАСС.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок принял участие в 34 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, как генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил игру голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева в суперфинале Кубка России.