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Форвард «Краснодара» Олусегун: Безбородов убил игру, он был за ЦСКА

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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун подверг критике работу главного арбитра суперфинала Кубка России Владислава Безбородова.
Форвард «Краснодара» Олусегун: Безбородов убил игру, он был за ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Я не ожидал такого, потому что рефери обычно трактуют эпизоды одинаково и нет никакой привязанности к какой-то команде. Если ты профессионал, должен быть умнее и знать, что все команды борются за трофей, а не один ЦСКА. Судья убил игру!» — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Ранее Олусегун дал понять, что он покинет краснодарский клуб по окончании сезона.

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