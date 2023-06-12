Форвард «Краснодара» Олусегун: Безбородов убил игру, он был за ЦСКА

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун подверг критике работу главного арбитра суперфинала Кубка России Владислава Безбородова.

«Я не ожидал такого, потому что рефери обычно трактуют эпизоды одинаково и нет никакой привязанности к какой-то команде. Если ты профессионал, должен быть умнее и знать, что все команды борются за трофей, а не один ЦСКА. Судья убил игру!» — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Ранее Олусегун дал понять, что он покинет краснодарский клуб по окончании сезона.