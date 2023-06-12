Олусегун: я покидаю «Краснодар», делаю шаг в сторону Европы

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун дал понять, что он покинет краснодарский клуб по окончании сезона.

«Информация о клубе из Европы верна. Я покидаю РПЛ, делаю шаг в сторону Европы. Суперфинал Кубка России был моей последней игрой за «Краснодар». Некоторые игроки знают уже об этом, они расстроены. Но так должно быть, скоро это будет объявлено», — цитирует Олусегуна «Спорт-Экспресс».

Он также выразил благодарность краснодарскому клубу.

В нынешнем сезоне 21-летний нигериец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Ранее Быстров назвал «ослом» футболиста «Краснодара» Олусегуна.