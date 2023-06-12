Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Олусегун: я покидаю «Краснодар», делаю шаг в сторону Европы

Короткая ссылка
Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун дал понять, что он покинет краснодарский клуб по окончании сезона.
Олусегун: я покидаю «Краснодар», делаю шаг в сторону Европы
  • РИА Новости

«Информация о клубе из Европы верна. Я покидаю РПЛ, делаю шаг в сторону Европы. Суперфинал Кубка России был моей последней игрой за «Краснодар». Некоторые игроки знают уже об этом, они расстроены. Но так должно быть, скоро это будет объявлено», — цитирует Олусегуна «Спорт-Экспресс».

Он также выразил благодарность краснодарскому клубу.

В нынешнем сезоне 21-летний нигериец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Ранее Быстров назвал «ослом» футболиста «Краснодара» Олусегуна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить